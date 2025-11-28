Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2025.- La Noche de las Estrellas llega por primera vez a Lázaro Cárdenas el próximo 29 de noviembre; habrá actividades en el Malecón de la Cultura y las Artes a partir de las 16:00 horas, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García.

El evento nacional de divulgación científica más grande de México, impulsado por la Academia Mexicana de Ciencias y la UNAM, se realiza simultáneamente en más de 100 sedes en todo el país, y en esta edición, Michoacán contará con dos: en Morelia y Lázaro Cárdenas, destacó Ulises Uriostegui Legorreta, presidente del comité organizador del evento en Lázaro Cárdenas.

“Esta sede en el municipio representa un logro académico y cultural para el municipio. Posiciona a la ciudad ante la comunidad científica y universitaria, fortalece la educación científica regional, y permite acercar el conocimiento del universo a la sociedad, especialmente a las y los niños y jóvenes, inspirando vocaciones científicas y tecnológicas”, agregó Raúl Zalapa Gutiérrez, secretario del Instituto de Geofísica de la UNAM, sede Lázaro Cárdenas.

Roberto de Arcia, representante de la Sociedad Astronómica de Michoacán A. C., agregó que la programación de este año integra el homenaje a Julieta Fierro, divulgadora científica fallecida en el mes de septiembre pasado, el cual se realizará el sábado a las 17:30 horas en el teatro del Malecón.

De igual forma, el turismo científico que llegue a la costa michoacana para disfrutar de este evento, encontrará diversas actividades culturales, musicales, y conferencias como la de “Agujeros negros”, que impartirá la Sociedad Astronómica de Michoacán. Además habrá observaciones astronómicas.

Todos los pormenores se pueden consultar en el Facebook de la Sectur o en el sitio web https://www.nochedelasestrellas.org.mx/, concluyó José Vega Cabrera, representante de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas UMSNH.