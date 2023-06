¡Noche de jazz! La Big Band hace vibrar la ciudad con su música

Morelia, Michoacán a 27 de junio de 2023.- Las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la de Morelia (UDEM), realizaron el evento cultural en el que se contó con la participación de La Big Band Jazz, de la Facultad Popular de Bellas Artes (FPBA), en el marco de la presentación de la edición número 19 de la revista Babel, editada por la UDEM.

Con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, asistió el secretario Particular, Edgar Martínez Altamirano, quien estuvo acompañado por el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Miguel Ángel Villa, por el director de la FPBA, Helmut Horkheimer Vázquez Torres, así como por el rector de la Universidad de Morelia, Pedro Chávez Villa, quien agradeció el apoyo brindado por la Casa de Hidalgo en dicha actividad “es un honor contar con la Big Band Jazz y convivir en este evento interinstitucional con la UMSNH, la cual es un referente de la educación en Michoacán y el país”.

Ante un auditorio repleto de profesores, profesoras, estudiantes y público en general, la Big Band Jazz deleitó a las y los asistentes con magistrales interpretaciones de las piezas musicales: “Crazy little thing called love” y “Feeling good”, de Michael Bublé; “The way you look tonight” de Frank Sinatra; “A foggy day”, de George Gershwin, además de la canción “40 y 20” del cantante mexicano José José, por señalar algunas.

La Big Band Jazz es dirigida por el maestro Julio Espinosa, fundador de la Big Band en Coyoacán en el año 2012, desde entonces la orquesta de jazz ha sido parte de distintos festivales, conciertos y colaboraciones, además de brindar hospedaje a incontables músicos de dicho género musical.

Actualmente, el maestro Julio Espinosa en colaboración con la Facultad Popular de Bellas Artes, brindan al público moreliano un repertorio instrumental evocando clásicos de rock, pop, latin y otros estilos en versión Big Band, al mismo tiempo combinan temas vocales de artistas como Frank Sinatra, Michael Bublé, Nataly Cole, entre muchos más.

Julio Espinosa, saxofonista de formación académica nacional e internacional (Morelia, Ciudad de México, Cuba, New York), ha participado en diversos festivales de Jazz en México y a lo largo de su trayectoria musical se ha presentado en diversos escenarios alrededor del mundo.