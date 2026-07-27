Morelia, Michoacán, a 27 de julio de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, destacó que construir una ciudad más incluyente también implica comprender que no todas las condiciones o discapacidades son visibles. Muchas conductas que suelen juzgarse a simple vista pueden tener una explicación relacionada con la forma en que una persona percibe e interactúa con su entorno.

Para algunas personas autistas, un sonido que pasa desapercibido para la mayoría —como una sirena, el volumen de una bocina, el timbre de una escuela o el ruido de un supermercado— puede resultar abrumador. También las luces intensas, las aglomeraciones o los cambios inesperados de rutina pueden provocar una sobrecarga sensorial que derive en una desregulación emocional.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, señaló que, en esas circunstancias, lo que algunas personas interpretan como un “berrinche”, una falta de educación o un comportamiento inapropiado, puede ser la manifestación de una sobrecarga sensorial o emocional provocada por el entorno. Comprender estas situaciones permite sustituir el juicio por el respeto y construir espacios donde todas las personas puedan participar con mayor tranquilidad.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha impulsado acciones orientadas a fortalecer una ciudad más accesible e incluyente, promoviendo estrategias que reconozcan la diversidad y favorezcan la participación plena de todas las personas.

Como parte del programa InfinitaMente Morelia: Empatía que conecta, el DIF Morelia mantiene abierto el Primer Censo Municipal de Personas Autistas, una herramienta que permitirá conocer mejor a esta comunidad y generar información útil para fortalecer programas, servicios y estrategias que respondan a sus necesidades reales.

Las personas autistas o sus familias pueden registrarse de manera voluntaria y confidencial en censo.impulzo.mx o solicitar informes en el Centro de Autismo Morelia al teléfono 443 627 2778. Con InfinitaMente Morelia, el DIF Morelia reafirma su compromiso de impulsar una ciudad donde comprender las diferencias también sea una forma de construir inclusión.