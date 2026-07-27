Morelia, Michoacán, a 27 de julio de 2026.- “La salud pública enfrenta desafíos permanentes que exigen preparación, innovación y sensibilidad social. La prevención de las enfermedades, la promoción de estilos de vida saludables y la construcción de comunidades más sanas requieren de profesionales comprometidos con el bienestar colectivo”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al hacer entrega de cartas de pasante a egresadas y egresados de la Licenciatura en Salud Pública.

“Lo que nosotros esperamos de ustedes es que lleven en alto el nombre de la Máxima Casa de Estudios con el ejemplo, con esa mano amiga que deben extender en donde se esté solicitando su servicio”, manifestó ante las y los graduados.

En este marco, la rectora destacó la presencia de madres y padres de quienes concluyeron su licenciatura, tras señalar que este logro también es producto del trabajo en equipo y del apoyo familiar.

De igual forma, precisó que en todos los sectores se requiere a una egresada o un egresado de la UMSNH en el área de la Salud, al referir que en cada rincón del estado, hay una persona esperando recibir atención de un o de una nicolaita. “Lo que hacemos cotidianamente es un legado para nuestra Universidad, es un legado para su familia, pero también es un legado para la sociedad, una sociedad que exige profesionistas sensibles, competitivos, humanistas y honestos”.

La rectora invitó a las y los pasantes de la Licenciatura en Salud Pública a tejer redes para que más personas puedan estudiar y concluir una carrera. Ante los graduados señaló que recibir la carta de pasante simboliza los años de estudio, de sacrificio, de desvelo pero sobre todo del compromiso que asumen al dedicarse a las tareas más nobles, como lo es proteger y mejorar la salud de las familias.

Ávila manifestó que hoy concluyen una meta, pero aseguró que el camino no termina y la profesionalización debe ser continua, de igual forma, recordó que durante su gestión se impulsó el programa de reducción de costo de titulación en un 57 por ciento, por lo que los exhortó a concluir este proceso y obtener su título universitario, que dijo, será un elemento importante para su ingreso al ámbito laboral.

Finalmente, reconoció a quienes lograron terminar su carrera siendo papás o mamás, así como a las y los nicolaitas que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo, “felicidades a todas y a todos, y recuerden que podrán concluir una licenciatura pero la Universidad Michoacana la llevaremos tatuada en nuestro corazón”.

Por su parte, el director de la Facultad de Atención Integral en Ciencias de la Salud y Asistencia Social, Andrés Raya Farías, manifestó ante los egresados que la rama del conocimiento a la que se dedicarán exige exige prevenir, investigar, escuchar, planear, educar, gestionar y trabajar con las comunidades. “No permitan que la estadística les haga olvidar a las personas, trabajen con evidencia, pero también con conciencia”.



Recuerden siempre, añadió, que una comunidad no es solamente un objeto de estudio, sino un conjunto de personas con historia, necesidades, fortalezas y dignidad. “Algunas y algunos trabajarán en instituciones, otros en investigación, gestión, promoción de la salud, epidemiología, educación o políticas públicas, no importa cual sea el camino, lleven con ustedes la convicción de que su formación cobra verdadero sentido cuando se pone al servicio de los demás”, sostuvo.