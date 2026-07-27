Morelia, Michoacán, 27 julio de 2026.- El director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con habitantes de las colonias Satélite, Santa Fe y Álamos, con el propósito de atender la situación de este sector, donde actualmente los usuarios no cuentan con contratos formalizados ante el organismo.

Durante el encuentro, Adolfo Torres Ramírez explicó a las y los vecinos el procedimiento que deberá seguirse para regularizar su situación e incorporarse formalmente como usuarios del Ooapas. Asimismo, se acordó establecer una ruta de trabajo conjunta que permita avanzar de manera ordenada y transparente en este proceso.

Como parte de los acuerdos, personal técnico del organismo realizará una inspección de la infraestructura hidráulica existente en la zona, además de una videoinspección del pozo, con el objetivo de obtener un diagnóstico preciso que permita definir las acciones necesarias para su correcto funcionamiento y proyectar las soluciones que requiere el sistema.

Adolfo Torres reiteró el compromiso del organismo de brindar acompañamiento permanente a las y los habitantes para cerrar cada una de las etapas del proceso, privilegiando el diálogo, la coordinación y el trabajo conjunto para alcanzar una solución integral.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, de fortalecer los servicios públicos y garantizar que más familias puedan acceder de manera ordenada y segura a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.