Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- La Secretaría de Medio Ambiente (Secma) mantiene el acercamiento con la comunidad escolar de Michoacán para promover el cuidado de los ecosistemas y de la biodiversidad, a través del Programa de Gestión Ambiental Escolar.

A través del Departamento de Educación Ambiental llevó dicho programa a 120 niñas y niños de las comunidades de La Palma y La Angostura, pertenecientes al municipio de Acuitzio del Canje, en donde mediante dinámicas lúdicas conocieron sobre temas como el reciclaje y la cultura del agua.

La jornada se desarrolló en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Estatal de Ecología y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán, e incluyó talleres como el de teatro ambiental, ciclos y estados físicos del agua y la proyección de videos sobre la campaña de reciclaje que promueve la Secma “¡Si la separas ya no es basura!”. La Secretaría de Seguridad Pública también se sumó con talleres sobre la educación vial.

El Programa de Gestión Ambiental puede llegar a tu escuela. Durante el 2024, tuvo un impacto directo en más de 8 mil 950 alumnos, con más de 192 talleres, charlas, pláticas y juegos impartidos en 63 escuelas del estado.

Pueden solicitarlo comunicándose al Departamento de Educación Ambiental de la Secma, en el teléfono 44 36 89 32 63 extensión 623, o a través de una solicitud por escrito que pueden entregar en la calle Escarcha 272, Prados del Campestre, en Morelia.