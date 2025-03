“Ni enredamos, ni parcializamos, ni aceptamos actos anticipados en Morena”: Jesús Mora

Michoacán, a 29 de marzo de 2025.- Ante las declaraciones del senador Raúl Morón, quien señaló que la dirigencia estatal de Morena “enreda” el proceso interno al llamar al Partido Verde a no anticiparse, el dirigente estatal del partido guinda, Jesús Mora, respondió que Morena se mantiene firme en sus principios: apertura, respeto a los tiempos y piso parejo para todas y todos.

“Lo que hacemos no es enredar, es desenredar y poner orden. Estamos aclarando lo que otros complicaron con declaraciones adelantadas y fuera de lugar”, señaló Mora.

El dirigente morenista dijo que lo fundamental en este momento es cuidar y fortalecer a Morena desde adentro. “Antes de salir a defender casa ajena, es importante cuidar la propia. Hoy nuestro trabajo está en seguir organizándonos, afiliando y preparándonos para lo que viene”, expresó.

Mora también subrayó que adelantar una candidatura masculina desde ahora cierra de facto la posibilidad de que las mujeres participen en condiciones de equidad. “En Morena tenemos compañeras valiosas, con trabajo, con trayectoria, con legitimidad. Pronunciarse anticipadamente por un candidato deja sin oportunidad a todas ellas, y eso es algo que debemos procurar si de verdad creemos en la paridad”.

Afirmó que en Morena, a diferencia de otros partidos, el pueblo es quien decidirá a través de encuestas y mecanismos transparentes. “Expresiones anticipadas pretenden cerrar las puertas a compañeras con trayectoria y lucha que aspiran legítimamente a encabezar el movimiento en 2027”, enfatizó Mora.

Finalmente, reiteró que Morena no ha abierto procesos internos, que la cancha está pareja para todas y todos los que aspiren a representar al movimiento y que, cuando llegue el momento, será el pueblo quien decida, mediante los mecanismos del partido. “No hay línea, no hay favoritos, hay reglas claras y principios firmes. A eso no le llamamos enredar, le llamamos respetar”, concluyó.