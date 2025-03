Mujeres de las distintas regiones de Michoacán cierran filas en pro de Araceli Saucedo

Michoacán a 29 de marzo de 2025.- En un emotivo e histórico encuentro con más de dos mil mujeres de los 113 municipios de Michoacán, la senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, reafirmó su compromiso de encabezar una agenda progresista y de vanguardia para construir un estado más justo y próspero.

En el Encuentro Estatal de Mujeres Perredistas, enfatizó la importancia de la participación activa de las mujeres en la política y la sociedad, y llamó a las mujeres de Michoacán a unirse para construir un futuro mejor para todas y todos.

“Tenemos la capacidad, el talento y la determinación para construir una agenda que responda a las demandas cotidianas de nuestra gente”, destacó la senadora. “No pedimos permiso, exigimos justicia y igualdad de oportunidades para todas las mujeres de Michoacán”.

Araceli Saucedo también reafirmó su compromiso con la igualdad de género y la justicia social, y llamó a las mujeres de Michoacán a exigir su derecho a participar en los espacios de toma de decisiones en el sector público y privado. “Aquí no nos regalaron nada; aquí no hay improvisación; aquí no llegamos por casualidad ni por favores; aquí somos compañeras de ideales y principios; aquí sí llegamos todas, y desde hace mucho tiempo”.

El encuentro, que se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, contó con la participación de mujeres de todos los sectores de la sociedad, quienes se unieron para exigir un futuro mejor para Michoacán y cerraron filas a favor de la senadora.

“Este encuentro es un llamado a la acción para todas las mujeres de Michoacán y estamos unidas y determinadas a luchar por nuestros derechos y a construir un futuro mejor para nuestras familias y comunidades”, sostuvo.

Ante el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, el secretario General José Guadalupe Aguilera, los diputados locales, síndicas, regidoras, Presidentas municipales y representantes de los 113 municipios resaltó que Michoacán nos necesita a todas y a todos, por lo que es momento de sumar y hacer la diferencia.

Agradeció las muestras de apoyo y respaldo que recibió en el marco de este encuentro, ante quienes reiteró “no les vamos a fallar, seguiré luchando por nuestro querido Michoacán”.