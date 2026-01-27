Morelia, Mich.- Martes 27 de enero de 2026.- Una adulta mayor, quien al parecer era checadora de camiones, murió tras sufrir un infarto cuando estaba debajo de un puente peatonal de Calzada La Huerta, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que en un primer momento les habían reportado una persona atropellada.

Lo anterior se registró durante la tarde de este martes, en la salida a Pátzcuaro, a la altura de la colonia Hermanos López Rayón, a pocos metros del estacionamiento El Cortijo y de la Gasolinera Xangari.

Trascendió que los cuerpos de emergencias fueron alertados sobre una mujer atropellada en la citada ubicación, entonces acudieron para otorgar ayuda, pero al llegar descubrieron que la fémina ya no tenía signos vitales a consecuencia de un infarto, no de un incidente de tránsito.

Unos oficiales delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), entonces arribó la Unidad de Atención Inmediata, cuyos especialistas emprendieron las investigaciones respectivas y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la finada, ella tenía aproximadamente 60 años de edad.