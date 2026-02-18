Salvador Escalante, Mich.- Miércoles 18 de febrero de 2026.- Una mujer murió y seis personas más resultaron lesionadas tras un choque múltiple ocurrido la mañana de este miércoles sobre la carretera Opopeo-Tacámbaro, a la altura de la comunidad de La Estacada, informaron autoridades policiales y de rescate.

Unos vecinos de la zona reportaron el aparatoso percance y solicitaron ayuda. Después acudieron unos paramédicos, quienes confirmaron el deceso de Verónica Itzayana, de 30 años de edad.

Asimismo, los socorristas auxiliaron a los sobrevivientes y los trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica. Entre los heridos se encuentran Maribel, de 34 años; Abel, de 37; Zulema, de 11; Danna Paola, de 16; Concepción Guadalupe, de 5 años, todos ellos vecinos de la población de Comachuén, localizado en el municipio de Nahuatzen; así como Francisco, de 37 años, habitante de Apatzingán.

En el incidente estuvieron involucrados tres vehículos: un taxi Nissan Tsuru blanco con placa A662LBU, un Volkswagen Polo café con matrícula PRC799A —el cual terminó volcado—, y una camioneta Toyota Tacoma blanca con placa MT1855W.

El área fue acordonada por unos oficiales de Tránsito y posteriormente intervinieron los especialistas de la Fiscalía Regional, quienes realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.