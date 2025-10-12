Morelia, Mich.- Domingo 12 de octubre de 2025.- Una transeúnte quedó herida tras caer a un registro luego de que la tapa de laja de cantera se rompió, accidente ocurrido en una de las banquetas del Centro Regulador Histórico de Morelia.

De acuerdo con las fuentes policiales y de rescate, el accidente ocurrió durante la noche de ayer sábado sobre la calle Antonio Alzate y Vasco de Quiroga. Unas personas ayudaron a la fémina y avisaron al número de emergencias 911.

Después arribaron elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP, quienes atendieron a la afectada y la canalizaron a un hospital, paciente que sufrió aparente fractura de tobillo izquierdo.