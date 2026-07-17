Guanajuato/Michoacán. – Viernes 17 de julio de 2026.- Dos sacerdotes agustinos perdieron la vida en un trágico accidente carretero cuando se dirigían del estado de Guanajuato a Michoacán, informaron fuentes de la Arquidiócesis de Morelia.

Las víctimas respondían a los nombres de Fray Nicolas Morales Díaz y Fray J. Carmen García García. Trascendió que los mencionados religiosos habían acudido a la Casa Hipona, ubicada en Moroleón, donde participaron en un capítulo provincial de la orden.

Tras concluir el evento, los Fray Nicolás y Fray J. Carmen regresaban a Morelia, pero en el trayecto sucedió la fatalidad. Hasta el momento no se tienen más detalles sobre las causas del percance y el lugar exacto de los hechos.

AGENCIA RED 113