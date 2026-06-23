Morelia, Mich.- Martes 23 de junio de 2026.- Dos personas fallecieron en distintos hechos de tránsito registrados durante la madrugada de este martes en diferentes puntos del municipio de Morelia, comentaron fuentes cercanas a las autoridades policiales.

El primer caso ocurrió sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la población de La Estancia. Se trató de un hombre que fue atropellado por un vehículo de características desconocidas; la víctima lamentablemente murió en el lugar.

Al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso y delimitaron el perímetro. Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue, donde se espera que en las próximas horas sea identificado.

El segundo percance sucedió sobre la avenida Acueducto, esquina con avenida Tata Vasco, a la altura de la colonia Vasco de Quiroga. Trascendió que en la referida dirección una joven de 26 años de edad, identificada como Paulina, perdió la vida tras sufrir un derrape de motocicleta, unidad de la marca Bajaj Pulsar N200, con placa K5Z99X.

El incidente fue reportado al número de emergencias. Minutos después arribaron patrulleros locales, quienes acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Atención Inmediata, cuyos especialistas iniciaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

RED 113