El diputado local, Juan Carlos Barragán Vélez, fue objeto de una sanción de inhabilitación por parte del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM) y además deberá hacer el pago de más de 5 millones y medio de pesos, de acuerdo a una nota de la periodista Dalia Villegas, publicada en el portal Quadratín Michoacán, con base a un resolutivo del TAAM.

Las presuntas irregularidades fueron detectadas cuando el ahora diputado Barragán Vélez, se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social y Humano, durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo en el 2018, cuando presuntamente autorizara millonarios recursos dentro del programa Beca Futuro, sin autorización del Comité Técnico del programa, señala la nota de la periodista Villegas Moreno.

Por su parte, el diputado morenista, quien es uno de los aparentes punteros por la alcaldía de Morelia, señaló en entrevista con La Zeta Noticias, con los periodistas, Daniela Flores y José Luis Alejo, que impugnará la determinación de la Primera Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado; comentó que no cometió ninguna falta y que “no hay pruebas de enriquecimiento ilícito personal ni uso indebido de los recursos públicos de Beca Futuro”.

En la entrevista para La Zeta Noticias, afirmó que existe una clara intención de afectar su participación en el proceso interno de Morena y de eliminarlo de la contienda.

Con información de Quadratín y La Zeta Noticias