Morelia, Michoacán; 23 de junio de 2026.- Ante los recientes chubascos, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, hizo un llamado al cuidado de ríos, drenes, manantiales y cuerpos de agua, evitando arrojar basura en la vía pública y haciendo uso adecuado de los servicios de recolección de residuos.

El funcionario señaló que los desechos sólidos continúan siendo una de las principales causas de taponamientos en la red de drenaje y alcantarillado, situación que incrementa el riesgo de encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

Asimismo, informó que el Ooapas mantiene un monitoreo permanente en ríos, drenes y cárcamos de bombeo de la ciudad, con la finalidad de vigilar sus niveles y garantizar que operen dentro de parámetros seguros, reduciendo riesgos para la población.

Adolfo Torres destacó que, hasta la fecha, el organismo ha atendido más de 26.3 kilómetros de ríos y drenes, además que se retiraron 62 mil toneladas de residuos.

Las anteriores cifras son resultado del Programa Preventivo de Inundaciones 2026, impulsado por la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer las acciones de limpieza y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de nuestra ciudad.