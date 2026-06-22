La Piedad, Mich.- 22 de junio de 2026.- La mañana de este lunes, un hombre perdió la vida al interior del Mercado Municipal “Gildardo Magaña” de La Piedad, lo que aparentemente sucedió debido a un ataque al corazón.

De acuerdo con la información recabada por este medio, comerciantes y clientes observaron que el masculino comenzó a sentirse mal y, momentos después, se desplomó inconsciente, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al mercado para brindarle atención; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Salvador R., de 37 años de edad, vecino de la colonia La Estación. Tras el deceso, elementos de Seguridad Pública acordonaron el área para facilitar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía Regional realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para establecer con certeza las causas del fallecimiento.

De manera preliminar, se presume que el hombre pudo haber sufrido un infarto; no obstante, serán los resultados periciales los que determinen oficialmente el origen de la muerte.



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