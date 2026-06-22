Apatzingán, Mich.- 22 de junio de 2026.- Una menor de edad que se desplazaba a bordo de una motocicleta terminó hospitalizada luego de protagonizar un accidente vial con un automóvil la tarde de este lunes en la colonia Ferrocarril en Apatzingán.

El percance se registró sobre la avenida Corregidora, en su cruce con la calle Libertad, frente a una tienda de conveniencia, donde una motocicleta Italika y un vehículo Volkswagen Jetta impactaron por circunstancias que son materia de investigación.

Tras recibir el reporte ciudadano, paramédicos acudieron al sitio para auxiliar a la conductora de la unidad de dos ruedas, identificada como Alexa Paulina Á., de 15 años de edad, quien presentaba diversas contusiones, principalmente en la cabeza.

Después de ser estabilizada en el lugar, la adolescente fue canalizada al Hospital Regional de Apatzingán para una valoración médica más completa y descartar lesiones de gravedad.

Elementos de Tránsito Estatal se encargaron del peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

Asimismo, aseguraron los vehículos involucrados: una motocicleta Italika 125 color gris y un Volkswagen Jetta rojo.

Las unidades fueron remolcadas a un corralón, donde permanecerán mientras continúan las actuaciones de la autoridad competente.



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