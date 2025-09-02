Zamora, Mich.- 02 de septiembre de 2025.- Tras varias horas de agonía, finalmente pereció en sala de urgencias de un nosocomio local, el menor de edad que previamente fue agredido con disparos de arma de fuego en una tienda del Fraccionamiento Altamira.

El ahora occiso respondía al nombre de Giovanni S., A., de 16 años de edad, quien era vecino del citado asentamiento y al parecer también del municipio de Jacona, según los datos recabados en la cobertura noticiosa.

Cace recordar que la agresión se registró el pasado lunes en el negocio denominado “Abarrotes Altamira”, ubicado sobre la Avenida Paseo de Altamira, donde por motivos ignorados al menos un empistolado le disparó a mansalva el adolescente y enseguida huyó.

En un primer momento, paramédicos auxiliaron al agraviado y de emergencia lo trasladaron al hospital IMSS-Bienestar, donde más tarde los médicos confirmaron su deceso.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para realizar el levantamiento del cadáver y trasladado al Semefo para los estudios correspondientes.