Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026.- Con el objetivo de consolidar un sistema de transporte moderno, eficiente y digno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que el nuevo teleférico de Uruapan operará en un horario extendido de 5:00 a 23:00 horas, garantizando una conectividad estratégica para miles de usuarios.

“Este nuevo eje de movilidad permitirá a los usuarios cruzar la ciudad en tan solo 30 minutos, reduciendo los tiempos de traslado actuales y ofreciendo un servicio ágil que responde a las necesidades de la zona urbana”, afirmó el mandatario.

Destacó que esta obra no es solo infraestructura, sino un proyecto de justicia social diseñado para mejorar la calidad de vida de las y los uruapenses.

Refirió que el teleférico es una herramienta de progreso ya que con este horario accesible se asegura que la fuerza laboral llegue a tiempo a sus centros de trabajo y que la comunidad estudiantil de 92 instituciones educativas ubicadas en las inmediaciones de las seis estaciones, tenga un transporte seguro y puntual.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la modernización de Uruapan, posicionando a la ciudad a la vanguardia en movilidad urbana y desarrollo social.