Uruapan, Mich.- 06 de julio de 2026.- Durante los primeros minutos de este lunes, dos jóvenes motociclistas sufrieron un aparatoso accidente cuando circulaban sobre la Calzada Benito Juárez, cerca del Mural de La Quinta, en esta demarcación de Uruapan, uno de ellos falleció mientras que el otro resultó herido de gravedad.

Los muchachos tripulaban una motocicleta de colores negro y rojo y aparentemente debido al exceso de velocidad perdieron el control al llegar a una curva, derraparon y se estrellaron contra un árbol, de acuerdo con los primeros reportes policiacos.

Algunos automovilistas solicitaron el apoyo con paramédicos locales, quienes arribaron minutos después y confirmaron el deceso de una de las víctimas, además de que auxiliaron al sobreviviente y lo trasladaron a un hospital sin que se conozcan sus identidades.

Peritos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar realizar el peritaje correspondiente y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para las actuaciones de ley.

AGENCIA RED 113