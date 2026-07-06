Tarímbaro, Mich.- Lunes 06 de julio de 2026.- Un automóvil terminó totalmente calcinado tras presuntamente ser incendiado por sujetos desconocidos sobre la carretera Tarímbaro–Álvaro Obregón, informaron fuentes policiales.

#Video 🔥 Un automóvil terminó totalmente calcinado tras presuntamente ser incendiado por sujetos desconocidos sobre la carretera Tarímbaro–Álvaro Obregón. 🚨 pic.twitter.com/eBtL02NZuk — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 6, 2026

Lo anterior se registró alrededor de las 05:30 horas este lunes, cerca de la colonia El Trébol, frente a las instalaciones de Veterinaria. Varias personas que pasaron por el lugar reportaron la situación al número de emergencias.

Según datos preliminares, unos hombres armados habrían prendido fuego a la unidad y posteriormente escaparon. Unos patrulleros acudieron al sitio, acordonaron el área y dieron parte a la instancia competente para que realice las investigaciones respectivas y determine las circunstancias del hecho.

AGENCIA RED 113