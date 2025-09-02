Morelia, Mich.- Martes 02 de septiembre de 2025.– Un joven motociclista falleció tras derrapar cuando circulaba sobre una de las vialidades del fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado en la zona poniente de Morelia, informaron contactos policiales y de rescate.

La tragedia se registró durante la madrugada de este martes en la Avenida Aristeo Alejandro Solorzano García, también conocida como camino a las instalaciones del C5i.

La identidad del finado es desconocida, él tenía aproximadamente 25 años de edad, era delgado, de piel morena clara, cabello negro, vestía un pantalón de mezclilla gris y debajo otro pantalón deportivo negro, así como una sudadera negra y tenis negros, indicaron las fuentes.

Cerca del susodicho estaba el motociclo siniestrado, el cual es de la marca Bajaj Pulsar, color azul y sin matrícula. Unos oficiales municipales acordonaron el área del percance y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Minutos después se presentaron los elementos de la Unidad de Atención Inmediata, quienes iniciaron las averiguaciones pertinentes y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.