Morelia, Mich.- Lunes 08 de septiembre de 2025.- Un joven motociclista quedó malherido tras estrellarse contra el costado derecho de un automóvil, accidente que ocurrió a la altura de las colonias Morelos y Molino de Parras, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El aparatoso percance se registró durante la mañana de este lunes justo en el cruce de la Avenida Solidaridad y calle Unión. Unas personas se aproximaron al sitio para ayudar al motorista y también alertaron al número de emergencias.

Consecutivamente arribaron unos oficiales de la Guardia Civil de Seguridad Vial, quienes pidieron una ambulancia. Después llegaron unos paramédicos, mismos que otorgaron los primeros auxilios al lesionado y lo canalizaron al Hospital Star Médica para su correcta valoración médica.

Trascendió que el citado paciente responde al nombre de José Trinidad, de 19 años de edad, él manejaba una moto Italika, color negro y detalles en azul, con matrícula K4Z42R.

Se supo también que el automotor involucrado en el hecho es un Suzuki Swift, color rojo, con placa PML579C, cuyo conductor permaneció en la escena del incidente.

Los agentes se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y pidieron apoyo de una grúa, la cual finalmente retiró los vehículos siniestrados.