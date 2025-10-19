Uruapan, Mich.- 19 de octubre de 2025.- La madrugada de este domingo, un hombre sufrió un accidente a bordo de su cuatrimoto en la colonia San Francisco Uruapan y sufrió graves lesiones que le causaron la muerte cuando era atendido en un hospital particular.

Según los datos recabados en la cobertura noticiosa al filo de las 02:00 horas, algunos automovilistas reportaron el percance sobre la avenida San Francisco Uruapan, a unos metros de la tienda de autoservicio Aurrerá y en las cercanías del Hospital General Regional.

Hasta el sitio se trasladaron paramédicos locales quienes hallaron lesionado al tripulante una cuatrimoto color azul y de emergencia lo canalizaron a un nosocomio, donde finalmente durante esta mañana pereció.

El personal del sanatorio solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las actuaciones de ley; hasta el momento, la identidad del fallecido es ignorada.