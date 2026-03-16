Zamora, Mich.- 16 de marzo de 2026.- Un estudiante del Tecnológico de Zamora, que presuntamente invadió el carril contrario para rebasar, resultó lesionado al chocar su motocicleta de frente contra un camión de carga, cuyo conductor fue requerido.

El aparatoso accidente se registró este lunes en la carretera Zamora-La Piedad en el tramo La Rinconada-El Sauz, hasta donde se movilizaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron al joven Iván S., S., de 19 años de edad, vecino del Fraccionamiento Huertas de San Antonio, mismo que fue trasladado a un nosocomio para su atención médica.

Elementos de Seguridad Vial se encargaron de los peritajes y aseguraron la motocicleta siniestrada, una de la marca Honda, tipo RR600, modelo 2003, de color negro, con placas UCD17543, así como el camión de la marca Peterbilt, de color blanco, modelo 2012, con matrícula MY-6372-D de Michoacán, mientras se determinan responsabilidades.



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