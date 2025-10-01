El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, llamó al legislador Leonel Godoy Rangel a no desinformar a la ciudadanía respecto a sus declaraciones sobre los teleféricos de Michoacán. Mora González aseguró que los dichos de Godoy, en los que señaló que estas obras dejarían deuda, son incorrectos y constituyen un exceso al difundir información que no corresponde a la realidad.

El líder partidista destacó que los teleféricos de Uruapan y Morelia forman parte de un proyecto de movilidad sustentable impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México construyó tres sistemas similares. Precisó que estas obras buscan mejorar la conectividad urbana, facilitar el transporte y fortalecer el desarrollo económico y social de las regiones donde se ubican. Mora González enfatizó que los proyectos en Michoacán se llevan a cabo sin contratar deuda pública, en contraste con lo señalado por el legislador Godoy Rangel.

Explicó que se aplican recursos estatales ordinarios dentro del esquema de obras multianuales contemplado en la Ley de Planeación Hacendaria, lo que garantiza un uso eficiente del dinero del pueblo, evita compromisos financieros futuros y asegura que las obras se concluyan en tiempo y forma.

Agregó que los teleféricos se financian con total transparencia y se cubren de manera ordenada año con año durante la presente administración. Finalmente, reiteró su llamado a Leonel Godoy para no difundir información falsa sobre proyectos impulsados por gobiernos emanados de Morena, aclaró que los teleféricos de Morelia y Uruapan no generarán deuda ni compromisos para las administraciones que continúen después.