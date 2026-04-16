Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que Morelia vive hoy un proceso de transformación sin precedentes en materia de infraestructura y movilidad, resultado del compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el Maestro Alfredo Ramírez Bedolla, con el desarrollo urbano y el bienestar de las y los ciudadanos.

Señaló que, a diferencia de administraciones pasadas marcadas por la corrupción y el abandono de obras, hoy se están concluyendo proyectos que durante años fueron promesas incumplidas, como la salida a Salamanca, cuya obra fue finalmente terminada por el actual gobierno tras haber sido dejada inconclusa por la administración anterior.

“Lo que estamos viendo en Morelia no son obras aisladas, es un cambio de modelo: de la simulación a la ejecución, del abandono a la transformación real del territorio”, sostuvo.

Jesús Mora destacó que el gobierno estatal ha impulsado una estrategia integral de movilidad que está reconfigurando la ciudad. Entre las obras ya concluidas mencionó el distribuidor vial de salida a Pátzcuaro, el paso vehicular de Catrinas en salida a Quiroga y el paso superior Eréndira, frente al mercado de abastos, que hoy permiten una circulación más ágil y segura para miles de morelianas y morelianos.

Asimismo, subrayó que actualmente se encuentran en proceso nuevas obras clave, como los puentes vehiculares en salida a Pátzcuaro y el que se construye frente a la Fiscalía General del Estado, los cuales fortalecerán la conectividad en puntos estratégicos de la ciudad.

El dirigente morenista resaltó también los proyectos estructurales que marcarán el futuro de Morelia, como el teleférico que conectará la zona del Estadio Morelos con Santa María, el sistema de transporte Morebús que atravesará la ciudad desde Villas del Pedregal hasta Ciudad Salud, así como la consolidación de la avenida Amalia Solórzano, que ya facilita la movilidad en el sur de la capital.

A esto se suma, dijo, la construcción del segundo anillo periférico, una obra estratégica que permitirá conectar de manera eficiente el sur y el norte de la ciudad, reduciendo tiempos de traslado y despresurizando las vialidades actuales.

“Morelia está dejando atrás años de rezago para convertirse en una ciudad más moderna, conectada y funcional. Esta transformación no es discurso, se ve en las obras, se siente en el día a día de la gente y confirma que cuando se combate la corrupción, el dinero alcanza para hacer más”, concluyó.