Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la presentación del operativo integral del Ayuntamiento de Morelia para recibir a las familias que visitarán los panteones de la ciudad y las tenencias durante las celebraciones del Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes y concurridas del municipio. El año pasado, estas festividades registraron una afluencia de más de 150 mil visitantes entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

El Alcalde destacó que los panteones son espacios de convivencia familiar, donde miles de personas rinden homenaje a sus seres queridos, y precisó que los 45 panteones del municipio —3 municipales, 38 rurales y 4 concesionados— estarán incluidos en el operativo, el cual se mantendrá activo del 30 de octubre al 4 de noviembre.

“Hace 10 años decidimos sacar la tradición de los panteones también al Centro de Morelia, y hoy la celebramos con más actividades y durante más días. Este año esperamos más de 150 mil visitantes en los panteones municipales. He dado instrucciones a todas las dependencias para garantizar el orden y la sana convivencia de las familias”, señaló Martínez Alcázar, al reconocer la participación de todas las áreas municipales en las labores de limpieza, seguridad y mantenimiento.

El Panteón Civil Municipal, ubicado en la colonia Morelos, por ser el de mayor afluencia, contará con cámaras de vigilancia en sus accesos, además de que todos sus ingresos permanecerán abiertos, excepto el de la Calzada La Huerta, que será exclusivo para emergencias. La Policía Morelia mantendrá vigilancia y auxilio permanente en todos los espacios públicos, mientras que la Coordinación de Protección Civil y Bomberos realizará recorridos constantes e instalará puestos de auxilio.

El Ayuntamiento exhortó a la ciudadanía a celebrar en orden y respetar las medidas de prevención dentro de los camposantos: está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas blancas o de fuego, así como la venta ambulante, y se mantendrá un control de acceso a grupos musicales.

Durante la presentación del operativo, el Presidente Municipal estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva; el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas; el comisionado de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo; el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Francisco Lara Medina; y el director de Servicios Auxiliares, Moisés Cardona Anguiano.