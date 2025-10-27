Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2025.- La comunidad de Cuanajo anunció su programa de actividades para la Noche de Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre, las cuales incluyen la tradicional espera de las almas de los “angelitos”, un amplio corredor gastronómico y artesanal, y la destacada inauguración de su caballo monumental en la plaza principal, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a cargo de Roberto Monroy García.

Guillermina Rangel Prudencio, coordinadora de la celebración en esta comunidad de Pátzcuaro, proyectó una afluencia de tres mil turistas y visitantes a lo largo de los tres días. Los organizadores estiman que esta asistencia generará una derrama económica directa de 1.5 millones de pesos, contribuyendo significativamente a la reactivación de la economía y la preservación de la identidad cultural local.

Ante medios de comunicación, José María Rodríguez, quien es parte de la organización, informó que la celebración ancestral que tiene sus raíces en Michoacán y la cual es conocida a nivel internacional, comenzará en Cuanajo en los primeros minutos del 31 de octubre. La jornada continuará a las 9:00 horas con la inauguración del corredor gastronómico y artesanal, y a las 17:00 horas se llevará a cabo la ceremonia de develación del caballo monumental en la plaza principal.

Por su parte, los organizadores indicaron que el 1 de noviembre a las 18:00 horas se llevará a cabo la ofrenda dedicada a las ánimas de personas mayores. Las actividades concluirán el 2 de noviembre a la medianoche con el solemne toque de campanas. Para consultar el programa completo y otros pormenores, la información está disponible en la página oficial de Facebook: Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán.