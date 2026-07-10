Morelia, Mich.- Viernes 10 de julio de 2026.- Debido a la acumulación de agua pluvial, la colonia Loma Dorada, ubicada en Morelia, sufrió una inundación que afectó a 12 viviendas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM).

El incidente se registró durante la tarde de este viernes. Personal de rescate acudió al citado asentamiento para auxiliar a los habitantes y realizar maniobras de desfogue, con el objetivo de disminuir el nivel del agua acumulada.

Cabe recordar que las intensas lluvias también provocaron inundaciones y encharcamientos en diversas vialidades de la capital michoacana, principalmente en el Libramiento Poniente, a la altura de las colonias Defensores de Puebla y Rafael Carrillo, cerca del centro nocturno Sirenas; así como en la avenida San Juanito Itzícuaro, Libramiento Norte, avenida Torreón Nuevo, avenida Camelinas y avenida Madero Poniente, a la altura de la colonia Los Ejidos, entre otros puntos.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil ante la persistencia de las lluvias.

AGENCIA RED 113