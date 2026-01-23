Morelia, Michoacán; 23 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia, mediante la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), impulsa dos eventos para fortalecer la cultura empresarial: uno enfocado en networking efectivo y otro en aprendizaje a partir de fracasos reales.

El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, señaló, “Morelia consolida su posición como epicentro económico regional gracias al trabajo en seguridad y al apoyo constante a las cámaras empresariales, impulsado por el Presidente Alfonso Martínez. Estos eventos promueven relaciones de confianza y aprendizaje humilde de experiencias reales, incluyendo errores, para evitar tropiezos y fortalecer el desarrollo municipal”.

Por su parte, la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, detalló las iniciativas: Networking para Emprendedores, a realizarse el próximo miércoles 28 de enero en avenida Madero Oriente #657, en el centro de Morelia a las 16:00 horas con una duración de casi 3 horas.

Esta actividad tiene el objetivo de fortalecer herramientas de negocio mediante relaciones basadas en confianza, intercambio de información y captación de clientes. Ofrece 100 espacios gratuitos mediante el registro en página de Sefeco, en sus instalaciones o sitio de CAPACITUR, tendrá el tema central de cómo hacer networking efectivo y construir un pitch de ventas impactante. Ponente: Fernando Salvador Rivas Olivares, Consultor en Negocios y CEO de Emprelium.

Asimismo, FuckUp Nights Morelia, se realizará el 30 de enero en Amnesiè en avenida Lic. Enrique Ramírez Miguel 100, Chapultepec Oriente a las 19:00 horas, la finalidad de esta actividad será aprender de historias reales de fracaso y superación para motivar a emprendedores, empresarios y productores a innovar sin miedo al error, tendrá una cuota de recuperación de 100 en preventa y 250 el día del evento.

Sefeco regalará 25 cortesías gratuitas. Para participar se deberá seguir la dependencia municipal en Facebook o Instagram, comentar la publicación de la rueda de prensa con el hastag #MoreliaBrillaMás y enviar captura de pantalla de ambos pasos. Los primeros en completar el proceso quedarán registrados.

Con este impulso a la cultura empresarial, el Gobierno de Morelia invita a aprovechar estas oportunidades para conectar y crecer por lo que recuerda que las y los interesados deberán hacer su registro pronto.