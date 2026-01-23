Buenavista Tomatlán, Mich.- 23 de enero de 2026.- Una joven fue decapitada y su cuerpo abandonado junto con un mensaje de amenaza, en las inmediaciones de la carretera Buenavista–Peribán.

El macabro hallazgo se registró la mañana de este viernes, a la altura de la localidad Paraje El Seis, donde las autoridades fueron informadas sobre la presencia de una mujer asesinada.

De forma inmediata, patrulleros se trasladaron para tender la denuncia ciudadana y confirmaron que se trataba de un asesinato, en el que la cabeza de la víctima fue cercenada y los homicidas le colocaron una cartulina con un mensaje de amenaza.

Según la información preliminar la fallecida está sin identificar, se trata de una femenina de entre 25 y 30 años de edad, quien al momento de ser localizada portaba un vestido de color rosa.

Más tarde un grupo de agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado se trasladó a la escena del crimen para realizar la recolección de evidencias y de testimonios, siendo inicia la respectiva carpeta de investigación.