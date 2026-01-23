Madrid, España; 23 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, continúa impulsando acciones estratégicas para fortalecer la conectividad y consolidar a la capital michoacana como un destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, de Madrid.

Durante este encuentro, operadores turísticos internacionales han manifestado su interés en desarrollar productos vinculados al turismo de congresos y reuniones, reconociendo a Morelia por su infraestructura, calidad en los servicios y capacidad organizativa, elementos que la posicionan como una ciudad idónea para este segmento.

Asimismo, se identificaron oportunidades en nichos estratégicos como el turismo de romance y el segmento de viajeros solos, mercados en crecimiento que encuentran en Morelia un destino auténtico, cultural y con una oferta diferenciada.

En este tenor, Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo, aseguró que la participación de Morelia en la FITUR ha resultado altamente productiva, reforzando su posicionamiento como Ciudad Patrimonio Mundial y destacando su papel como punto estratégico entre las sedes mundialistas, gracias a su excelente conectividad terrestre y aérea, lo que la convierte en una opción ideal como ciudad base o destino complementario.

De igual manera, la titular de la política turística local ha llevado a cabo reuniones con turoperadores y empresas de transporte terrestre, enfocadas en la apertura de nuevas rutas y la incorporación de operadoras que conecten a Morelia con destinos clave como Guadalajara y Ciudad de México, fortaleciendo así la movilidad y accesibilidad entre ambos destinos.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso por diversificar la oferta turística, fortalecer alianzas estratégicas y consolidar a la ciudad como un destino bien conectado y preparado para distintos perfiles de viajeros.