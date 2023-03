¡Miércoles de la Hoguera de las Vanidades! El análisis con el estilo único de Estrellita Fuentes

MIÉRCOLES DE LA HOGUERA DE LAS VANIDADES

Por: Estrellita Fuentes

Y estaban los corchalatitos, muy contentitos, cuando tan de repente…

Veníamos de una alegata que no tenía sentido entre las corcholatas de MORENA, en la que Claudia Sheinbaum dijo que de llegar a la Presidencia en el 2024 le daría chamba a Ebrard, y él le reviró contestándole – ¡Qué tierna! -, y que también la veía en su gabinete. Luego Claudia le respondió que mejor no entraran en polémica, porque eso no les ayudaba (¡pero si ella fue la que empezó!), cuando en eso… ocurrió la tragedia del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sobre este dantesco evento, el titular de la SEGOB Adán Augusto López entró en la discusión, al decir que los temas migratorios no eran de su competencia, sino del Canciller Ebrard (o sea como diciendo, -A mí, ni me pregunten-).

Recordemos que, de acuerdo con la Ley Migratoria del país, a Adán Augusto le corresponde: a) Formular y dirigir la política migratoria; b) Fijar procedimientos parta la emisión de las visas; c) Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de Extranjeros a México; d) Coordinar con SRE el retorno de connacionales y extranjeros.

A su vez, conforme al decreto de la Comisión Intersecretarial (2019), instancia que coordina la política migratoria, a Ebrard le corresponde presidirla y coordinarla, y en ella participan tanto la SEGOB, como SRE, SSP, Hacienda, Bienestar, Salubridad, Trabajo y Turismo.

Pero como estaban tan entretenidos poniéndose de acuerdo para ver quién le daba chamba a quien, pues ya no les alcanzó el tiempo para coordinarse y no solo atender, sino también prevenir la desgracia ocurrida con los 38 migrantes hacinados en Juárez, y que por estar encerrados como criminales, murieron calcinados por los colchones que ellos mismos incendiaron en protesta.

Hoy la comunidad internacional tiene puesta la mira en México y en sus políticas migratorias, las cuales, a todas luces, carecen de protocolos, estrategias y de fórmulas. El Secretario General de la ONU António Guterres expresó estar “profundamente entristecido”, y pidió una investigación exhaustiva.

“Un churro en nuestra contra”, así calificó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la película que recién estrena el productor Luis Estrada “¡Que Viva México”, en la que por cierto participa el actor amlover Damián Alcázar.

La película retrata con hilaridad los vicios de los mexicanos, y ello me hizo evocar el filme de Alfonso Arau “Calzonzin Inspector”, que por cierto se grabó en 1973 en Huiramba, Michoacán, y que estuvo enlatada durante varios años por ser de sátira política, dado el poder de censura que tenía la SEGOB en aquel entonces. La primera no la he visto aún, pero la segunda de Arau es imperdible, así como la de “México 2000” con Chucho Salinas y Héctor Lechuga, de 1983.

Y el título no tiene nada que ver con la fotografía del director ruso Serguéi Eisenstein en su película inconclusa ¡Que Viva México!

A una que le gusta el cine, pues.

México enfrenta una de las más severas sequías y altas temperaturas en este año, al grado que la Jefa de Gobierno de la CDMX estableció polémicas reformas a la ley de aguas de la ciudad, instando a los habitantes a que ahorraran agua… siendo que el 50% del vital líquido se les van en fugas, por la falta de mantenimiento a la infraestructura (¡ternurita!, diría Ebrard).

Bueno, pues resulta que como medida desesperada se pusieron a bombardear nubes para que lloviera, y que les cae ayer martes una mega granizada en la megalópolis, la cual ocasionó severas inundaciones en diversas delegaciones a tal nivel, que hasta los carros se cubrieron de agua. La granizada alcanzó a afectar la región Oriente de Michoacán, donde se reportan daños severos a casas habitación (chequen la nota en mi página).

Y hablando de agua, concluyó la semana pasada la cumbre de la ONU sobre el agua, donde (como suele ocurrir en estas reuniones), pues sólo terminó con una lista de buenos deseos: que debería haber una COP del agua cada año, así como la de cambio climático, para que los países no esperaran a reunirse cada 50 años, así como la creación de un Fondo de Inversión en Agua, que pues apeeenas es una iniciativa.

Lo cierto es que hoy por hoy hay un mega déficit de financiamiento gubernamental para obras e inversiones en el agua, y allá afuera, los privados internacionales están ávidos de proyectos, pero que puedan se aterrizables en términos financieros. Los expertos solo estamos esperando a que alguien nos voltee a ver, en vez de que los tomadores de decisiones estén pensando en cómo hacer negocios con plantas de tratamiento y presas, que luego dejan varadas. En fin.

Dante Delgado destapa al gober de Jalisco Enrique Alfaro por Movimiento Ciudadano, dejando de lado a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio, para que se enfoquen en su trabajo.

A lo mejor ya no le gustó que Sammy García ande de amiguis con AMLO y con el Canciller Ebrard, quien por cierto, ni tardo, ni perezoso, en vez de ir a checar la estación de Juárez tras el desastre de los migrantes, se fue a visitar lo que será la nueva planta de Tesla en Nuevo León junto con Samuel. Y es que hay prioridades, ¿a poco no?

