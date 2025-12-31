Morelia, Michoacán, 31 de diciembre de 2025.- Michoacán superó la meta de empleo formal proyectada para 2025 al alcanzar un total de 501 mil 469 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

Señaló que te resultado representa un hito para la entidad, al confirmar que durante este año se logró no solo cumplir, sino rebasar el objetivo establecido en materia de generación de empleo formal, reflejo del dinamismo económico del estado y de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del mercado laboral.

Méndez Fernández indicó que durante el tercer trimestre, la entidad alcanzó una cifra histórica de empleo al registrar un máximo sin precedentes de trabajadores afiliados al IMSS y en lo que va de la actual administración se han generado 33 mil 882 empleos formales, lo que equivale a un incremento acumulado de 7.3 puntos porcentuales, consolidando una tendencia sostenida de crecimiento del empleo en Michoacán.

La Sedeco refrenda su compromiso de continuar impulsando la atracción de inversiones, el fortalecimiento empresarial y la coordinación institucional, con el objetivo de seguir avanzando en la formalización laboral, garantizar el acceso a la seguridad social y ampliar las oportunidades de empleo digno para las y los michoacanos.