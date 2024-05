Michoacán | SSM cuenta con unidades médicas para atender la depresión posparto

Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2024.- Algunas mujeres que dan a luz presentan depresión posparto, que suele incluir cambios del estado de ánimo, episodios de llanto, ansiedad y dificultad para dormir, por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), pone a disposición de las madres las unidades médicas para su atención.

Este padecimiento de salud mental suele comenzar dentro de los primeros dos a tres días después del parto, y puede durar más, es así, que un tratamiento inmediato puede ayudarte a controlar los síntomas y a crear un vínculo con el bebé.

Es posible que tengas mayor riesgo de sufrir depresión posparto si tuviste depresión antes o durante el embarazo, si se cuenta con antecedentes familiares con este padecimiento, si tuviste problemas con un embarazo o parto anterior, si no cuentas con apoyo de familia, pareja o amigos, si eres o has sido violentada, si eres mamá adolescente y tuviste un embarazo no planeado por mencionar algunos.

Es así, que la SSM invita a las madres que sufren este trastorno acudir a las áreas de psicología de los centros de salud u hospitales a recibir apoyo profesional, así como un tratamiento adecuado y oportuno, ya que la depresión posparto sin no se trata puede afectar la capacidad de ser madre o se corre el riesgo de tener ideas suicidas.

En caso de presentar alguno de estos síntomas la institución recomienda dormir y descansar un poco más cuándo el bebé lo haga, pedir ayuda a pareja y familiares para cuidar al recién nacido, hacerse un tiempo para salir de casa, buscar grupos de apoyo y platicar con otras madres; además de hacer actividad física.