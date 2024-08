Michoacán | Reitera SSM el llamado de estar alerta ante fuertes lluvias

Cuidar y proteger la salud y bienestar de la población es la prioridad

Morelia, Michoacán, 18 de agosto de 2024.- Derivado a las fuertes lluvias que se siguen presentando en la entidad, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reitera a la población estar alerta a las recomendaciones de Protección Civil, para evitar ponerse en riesgo.

De acuerdo al Servicio Nacional Meteorológico, hoy domingo se prevén lluvias muy fuertes en Colima y Michoacán, por ello, es importante que la ciudadanía esté preparada e informada para protegerse de precipitaciones e inundaciones, así como tormentas eléctricas y que tengan a la mano los teléfonos de emergencia, y un directorio de la red de refugios temporales o albergues en caso de ser necesario.

La recomendación es permanecer en un lugar seguro; no arrojar objetos en la calle o sacar la basura; evitar cruzar corrientes de agua; no tocar postes, cajas de luz o cables; circular despacio y con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad.

Reportar las coladeras que estén tapadas y mantenlas limpias, colocar costales rellenos de arena para evitar que el agua entre a las casas, retirar los objetos que puedan ser arrastrados por el agua y en caso de inundación, cortar la corriente eléctrica y desalojar el espacio.

Resaltar que en temporada de lluvias surgen enfermedades que ponen en riesgo la salud, debido a los encharcamientos y probable contaminación de agua, es así, que incrementan padecimientos gastrointestinales que provocan diarrea y deshidratación; además de otras enfermedades como dermatitis, dengue e incluso padecimientos respiratorios.

Por ello, la SSM invita a la población a no relajar medidas sanitarias como lavarse las manos antes y después de ir al baño, no utilizar aguas estancadas para consumo o aseo, vigilar la preparación adecuada de alimentos, no consumir alimentos de dudosa preparación, lavar frutas y verduras con agua potable o clorada y consumir abundantes líquidos.