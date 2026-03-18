Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán destaca a

nivel nacional en eficacia del sistema de justicia penal, de acuerdo con el estudio

“Radiografía de la corrupción, 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en

México”, elaborado por el centro de estudios México Evalúa. Este análisis ofrece una

visión integral sobre la forma en que los casos ingresan, transitan y se resuelven en el

país.

En dicho estudio, Michoacán se posiciona como la entidad con el mayor porcentaje de

soluciones efectivas, al registrar el Índice de Impunidad Penal Institucional más bajo

entre las 27 entidades analizadas. Este resultado refleja avances significativos en la

consolidación de un sistema de justicia más eficiente, confiable y orientado a

resultados.

Asimismo, la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en el uso de acuerdos

reparatorios, al resolver el 7.53% de los casos en sede judicial mediante mecanismos

alternativos de solución de controversias, los cuales favorecen la recomposición del

tejido social y la reparación del daño. En cuanto a suspensiones condicionales del

proceso, se ubica en la tercera posición con un 28.41%, indicador que evidencia el

impulso de prácticas de justicia restaurativa, la despresurización del sistema, la

reinserción social y una mayor celeridad en la resolución de los asuntos.

Estos indicadores continúan fortaleciéndose con los resultados de los últimos seis

meses, ya que desde el 15 de septiembre de 2025 se implementó una reorganización

de los procesos en el sistema penal acusatorio, con resultados medibles en diversas

regiones del estado. Destaca un incremento del 35% en la concesión de órdenes de

aprehensión en las regiones de Zamora y Zitácuaro, así como en los Centros de

Justicia de La Piedad y Sahuayo; un aumento del 38% en órdenes de cateo en

regiones de Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán y Zamora; así como un 41% más en la

calificación de legalidad de detenciones en las regiones de Morelia, Lázaro Cárdenas,

Apatzingán y Zitácuaro. Además, se logró un incremento del 18.09% en la vinculación

a proceso de personas imputadas en regiones como Zamora, Lázaro Cárdenas,

Apatzingán y Zitácuaro, en comparación con periodos similares.

Además, en el Nuevo Poder Judicial de Michoacán seguimos comprometidos, por lo que

ya se trabaja el proyecto de reestructuración judicial oral penal mediante la separación

de funciones de jueces de control y jueces de enjuiciamiento, acelerando la conclusión

de juicios orales; a la par avanza el diplomado para certificarlos en justicia para

adolescentes, y en la creación de dos nuevos espacios para personas juzgadoras

enfocadas a las regiones con mayor número de asuntos.