Ciudad de México, 20 de agosto de 2025.- En la edición 2025 del IBTM Americas, Michoacán es promocionado como un importante destino para el turismo de eventos y reuniones. Dicha feria, considerada la más importante de la industria MICE en el continente, se lleva a cabo los días 20 y 21 de agosto en el Centro Citibanamex.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), se encuentra en la Ciudad de México junto a una delegación michoacana que promueve a “el alma de México”, entre los que se encuentran prestadores de servicios como hoteleros, agentes de viajes y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Michoacán.

Este 2025 se desarrolla la 16 edición del IBTM Americas, donde se conjunta en un solo espacio la innovación para la industria de reuniones, eventos y viajes de negocio, que se acercan a la infraestructura y ventajas que tiene Michoacán para este tipo de turismo y la realización de eventos nacionales e internacionales de todos los ámbitos, industrias y giros.

Durante los dos días de intensas actividades en las que están presentes más de 400 expositores, los profesionales de la industria tendrán la oportunidad de conectar con proveedores líderes en destinos, recintos, tecnología y servicios para la organización de todo tipo de eventos que se ofertan en el estado.