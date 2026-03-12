Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- Con el objetivo de establecer un marco legal que garantice el uso responsable de la tecnología y la protección de los derechos humanos, la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial del Estado de Michoacán.

La legisladora señaló que la inteligencia artificial ya forma parte de diversos ámbitos de la vida cotidiana, desde servicios digitales hasta procesos administrativos y productivos, por lo que consideró indispensable que el estado cuente con reglas claras que permitan aprovechar sus beneficios sin descuidar la protección de las personas.

La propuesta plantea fomentar un uso responsable de la inteligencia artificial, sin limitar el desarrollo tecnológico, sino generando condiciones que permitan utilizar esta herramienta en beneficio de la sociedad. En ese sentido, la iniciativa busca impulsar su aplicación para mejorar los servicios públicos, fortalecer los procesos administrativos e incentivar el desarrollo económico y tecnológico de Michoacán.

Asimismo, el proyecto establece principios rectores para el uso de la IA, entre los que destacan la transparencia en los sistemas automatizados, la protección de datos personales y la privacidad, la supervisión humana en decisiones de alto impacto y la prevención de prácticas discriminatorias o sesgos algorítmicos que puedan afectar a las personas.

De igual forma, la iniciativa contempla mecanismos institucionales para su supervisión, entre ellos la creación del Consejo Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, el establecimiento de un Registro Estatal de Sistemas de IA y la promoción de un Centro de Innovación en Inteligencia Artificial que impulse la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de talento especializado en el estado.

Xóchitl Ruiz González subrayó que actualmente México no cuenta con una legislación nacional integral en esta materia, por lo que Michoacán tiene la oportunidad de colocarse a la vanguardia en la construcción de un marco normativo que permita aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial con responsabilidad.

“La tecnología avanza a gran velocidad; regularla hoy es asegurar que su desarrollo se construya con ética, transparencia y respeto a la dignidad humana”, concluyó la diputada.