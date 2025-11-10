Morelia, Mich., a 09 de noviembre de 2025. “La desatención de la Presidenta Claudia Sheinbaum llevó a nuestro estado a pagarlo con sangre”, aseveró el dirigente del PRI en Michoacán, Memo Valencia, respecto al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que presentó hoy la titular del Ejecutivo federal desde Palacio Nacional.

“El Plan presentado por la Presidenta no tiene ninguna medida novedosa que permita resolver de una vez por todas la grave crisis de violencia que padece la entidad, es más de lo mismo”, lamentó.

Asimismo, recalcó que, de nueva cuenta, el Gobierno Federal presumió que en Michoacán se arrancó la estrategia contra las extorsiones en julio de este mismo año; sin embargo, con los asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo, queda claro que la administración morenista fracasó.

“En Apatzingán y Uruapan, epicentro de las extorsiones del crimen organizado, el gobierno falló”, agregó.

Por ello, el también diputado local lamentó que los mismos a quienes debieron perseguir en estos últimos tres meses, son quienes privaron de la vida al líder citricultor y al presidente municipal de Uruapan.

Además, dijo, lo deseable es que, debido a la magnitud del problema, el Gabinete en Pleno y la Presidenta hubieran presentado el Plan Michoacán en el municipio de Uruapan.

“No genera confianza que, desde la Ciudad de México, se anuncie una estrategia para el estado; las y los michoacanos necesitan que la Presidenta y sus colaboradores den la cara y los miren a los ojos”, indicó.

El líder priista destacó la desconfianza que genera que lo anunciado se enmarque en programas de gobierno ya establecidos; es decir, no hay nada nuevo, más que lo que ya estaba diseñado para Michoacán en cada una de las dependencias.

Aunado a todo lo anterior, el presidente del tricolor comentó que resulta evidente que no existe un presupuesto adicional para dicho Plan, lo cual significa un engaño más para el pueblo michoacano.

“A ver si los soldados y guardias nacionales no se van sin pagar las cuentas del hotel, como ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón”, enfatizó.

En ese sentido, aseguró que, desde la dirigencia estatal del PRI y en el Congreso de Michoacán le dará un seguimiento puntual.

“Estaré atento al desarrollo del Plan presentado hoy desde la comodidad de Palacio Nacional”, finalizó.