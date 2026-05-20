Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2026.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con el respaldo de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), impulsa el desarrollo de la región Purépecha con seis proyectos de infraestructura turística que permitirán modernizar y fortalecer el turismo comunitario en la entidad, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Entre los proyectos destaca la infraestructura turística en las ruinas de San Juan Parangaricutiro, donde se realizarán acciones de ordenamiento, rehabilitación y funcionalidad operativa para turistas y habitantes de la zona. Las obras contemplan andadores escénicos, pasarelas elevadas y miradores, además de un foro abierto, jardín botánico y plaza cultural y gastronómica. También se llevará a cabo la restauración del Antiguo Templo de San Juan Bautista en la misma localidad, explicó Roberto Monroy García, titular de la Sectur.

Con el propósito de ofrecer una nueva forma de vivir las tradiciones de la isla de Janitzio, respetando los espacios y recuerdos de sus habitantes, se llevará a cabo el reforzamiento estructural del muro de contención y la construcción de un andador panorámico en su panteón. Esta pasarela beneficiará tanto a la población local como a los turistas.

De igual forma, explicó el secretario, se desarrollará la rehabilitación de los muelles del lago de Pátzcuaro, para garantizar accesibilidad universal. Las obras se desarrollarán primero en Janitzio y Tecuena, para posteriormente continuar con Yunuén y Pacanda.

A ello se suma la implementación de señalización turística inteligente, considerada de las más avanzadas del país, la cual permitirá mejorar la experiencia de las y los turistas mediante información en distintos idiomas, recursos audiovisuales y experiencias interactivas.

Finalmente, se instalará nueva señalética regional para fortalecer la ruta en torno a las ruinas de San Juan y el volcán Paricutín. Esta intervención beneficiará a las comunidades de Caltzontzin, Angahuan, Zacán y Nuevo San Juan, con el objetivo de transformar los entornos de interés, mejorar la experiencia de las y los visitantes, y generar prosperidad compartida y bienestar para la población local.