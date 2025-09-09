Morelia, Michoacán, 9 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibió a autoridades de Panamá en las instalaciones del C5 Michoacán, con el objetivo de fortalecer mecanismos de trabajo y las acciones bilaterales. En el encuentro, se acordó establecer mesas de trabajo futuras para intercambiar información y capacitación que fortalezca la preparación de las corporaciones policiales.

El titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés, explicó a los integrantes del Ministerio de Seguridad Pública y del Centro de Operación Nacional de Panamá, la tecnología que se utiliza en el C5 Michoacán, para mostrar la operatividad de este centro y de sus 11 subcentros para la vigilancia en el estado.

Se destacó la coordinación que se mantiene entre la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales para combatir a los generadores de violencia y dar atención oportuna a las emergencias.

“Este es uno de los centros de monitoreo más grandes e innovadores de toda la República. Contamos con más de 5 mil cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, y actualmente implementamos cámaras de reconocimiento facial para dar seguimiento a objetivos delincuenciales”, señaló Oseguera Cortés.

Los representantes de la delegación de Panamá se mostraron interesados en replicar los sistemas de trabajo y fortalecer los lazos de coordinación entre ambas partes.