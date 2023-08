Michoacán, entre los más opacos y con menos transparencia a nivel nacional: Armando Tejeda Cid

Contrario al discurso de honestidad, el gobierno de Michoacán se ubica entre los tres estados con mayor opacidad a nivel nacional, informó el diputado federal de Acción Nacional, Armando Tejeda Cid, quien señaló que dentro de las principales observaciones se encuentra los tabuladores salariales, las plazas otorgadas a nuevos profesores, los subsidios y fideicomisos, la armonización contable y el pago de la deuda pública.

El diputado federal señaló que de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Michoacán, Guerrero y Sonora, estados gobernados por Morena, se ubican en los tres últimos lugares en rendición de cuentas y transparencia,

“Los gobiernos de Morena no solamente son ineficientes, también son discrecionales y opacos en la ejecución de su presupuesto. El saber de manera clara, cómo se ejerce cada peso del presupuesto, es un derecho de la ciudadanía y no una obligación. Mientras no se dé apertura a presupuestos correctamente planeados, sin ocurrencias, con participación ciudadana y que atiendan realmente a las necesidades más sustanciales, nuestro estado seguirá siendo opaco y omiso, con el dinero de todas y todos”, expresó.

Armando Tejeda explicó que de acuerdo al estudio “Barómetro de la Situación Presupuestal 2023” del IMCO, en lo que se refiere a los tabuladores salariales de funcionarios, así como las plazas otorgadas, la administración estatal solamente reportó el 56% de la información.

En el caso de los subsidios otorgados y los fideicomisos que maneja el estado, solamente se tiene el 62% de la información, lo que implica que no hay una certeza en la forma como se ejercen, ni los montos asignados, así como a quiénes y cómo se le destinan.

En lo que respecta a la armonización contable, Tejeda Cid señaló que los montos establecidos en las leyes de ingresos, no son precisos, ni claros. Mientras que en el caso de la deuda pública se tiene más del 30 por ciento de los comprobantes del pago sin reportar, teniendo presente que el saldo de la deuda al 2022 es de 20 mil 191 millones de pesos.

“Las y los diputados federales de Acción Nacional, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas. Si bien es cierto, que han existido avances, aún falta mucho por hacer, por lo cual, se invita al ejecutivo del Estado a que aboque de manera inmediata a atender lo que por mandato constitucional le corresponde, porque el obtener esta calificación implica que el presupuesto de Michoacán se ejerce de forma opaca y discrecional”, finalizó.