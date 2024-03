Michoacán | Desaparece en Coalcomán el activista social y protector de la flora y fauna de la sierra-costa, José Gabriel Pelayo

Chinicuila, Michoacán, 22 de marzo de 2024.- A 96 horas de su desaparición, los familiares del maestro de primaria y activista social y a favor del medio ambiente, José Gabriel Pelayo Zalgado, exigen a las autoridades estatales, federales y municipales su aparición con vida para que regrese a casa con sus seres queridos.

“Exigimos la devolución con vida del maestro Pelayo y exigimos a todas las autoridades, tanto del municipio como del estado y de la federación que hagan algo, que no se queden con los brazos cruzados y que no hagan como que no está pasando nada, porque nosotros vamos a seguir haciendo ruido, no nos vamos a quedar callados y tranquilos hasta que el maestro Pelayo esté en su casa con bien y con su familia”, subrayó su hija Yulissa Pelayo.

La joven relató que su padre desapareció desde el pasado martes, cuando fue visto por última vez en la plaza del centro de la población de Coalcomán.

“Es un luchador social y político, maestro de primaria, protector de la flora y fauna de la sierra-costa de Chinicuila, fundador y precursor del Consejo Popular de Chinicuila y defensor de los derechos humanos. Él siempre ha inculcado en sus alumnos y en las personas cercanas a nosotros el amor al medio ambiente”, dijo Yulissa.

La familiar del profesor Pelayo comentó que no había alguna amenaza en contra de su padre de la que ellos como familiares tuvieran conocimiento.

“No existía conocimiento de alguna amenaza en contra de él, siempre se mantuvo en una postura totalmente dedicada a su trabajo como maestro y a la labor social a favor del pueblo”, manifestó.

Yulissa Pelayo detalló que la denuncia por desaparición ya está en Fiscalía General del Estado, cuyos investigadores les han dicho que ya empezaron a actuar en los últimos lugares en los que se tuvo conocimiento que pudo estar el maestro Jose Gabriel Pelayo y adelantó que habrá diversas movilizaciones sociales en Michoacán para exigir su aparición con vida hasta que esto se haga realidad.

