Morelia, Michoacán, 22 de julio de 2026.- Durante el primer trimestre del año, Michoacán aportó el 28.2 por ciento de las exportaciones agrícolas nacionales equivalentes a mil 246.91 millones de dólares de ventas al exterior, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras destacar que la entidad mantiene su liderazgo en esta materia.

Resaltó que con base a cifras preliminares de las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el mismo periodo, las exportaciones totales de Michoacán alcanzaron un valor de mil 719.96 millones de dólares. Estos resultados reflejan la fortaleza del sector agroalimentario del estado y el trabajo que realizan productores, empacadores y empresas para mantener la competitividad de los productos michoacanos en los mercados internacionales.

Del total exportado por la entidad, el 72.5 por ciento corresponde a productos agrícolas y el 27.5 por ciento restante a actividades secundarias. Entre los principales productos que Michoacán coloca en los mercados internacionales destacan el aguacate, las berries, los alimentos procesados, el jitomate y el limón, que consolidan al estado como referente nacional en la producción y exportación agroalimentaria.

Los principales destinos de las exportaciones michoacanas son Estados Unidos, Canadá, Japón y diversos mercados de Europa y Asia, lo que fortalece la presencia internacional de los productos del estado y contribuye a generar oportunidades para las cadenas productivas locales.

Como parte de las acciones para fortalecer el posicionamiento de los productos michoacanos en el comercio internacional, la Indicación Geográfica “Aguacate de la Franja de Michoacán” protege el origen y las características que distinguen al fruto producido en la entidad, aportando un elemento de diferenciación que fortalece su reconocimiento y competitividad en los mercados nacionales e internacionales.