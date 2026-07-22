Morelia, Mich.- Las Comandancias de la XII Región Militar y 21/a. Zona Militar, hacen del conocimiento a la opinión pública que en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y la implementación del plan de Operaciones “Paricutín y Tichi”, el 19 de julio del presente año, integrantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado mediante la ejecución de una Orden Técnica de Investigación detuvieron a una persona y aseguraron un inmueble en el municipio de Hidalgo, Mich., obteniendo los siguientes resultados:

7 Armas largas.

56 Cargadores.

1,422 Cartuchos de diversos calibres.

18 dosis de metanfetamina.

2 Vehículos.

1 Motocicleta.

Equipo táctico diverso.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición ante la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, para continuar con las investigaciones, acciones periciales correspondientes y determinar su situación jurídica; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad michoacana.

De esta manera, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.