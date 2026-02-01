Morelia, Michoacán, 1 de febrero de 2026.- Con la asignación de las primeras áreas de desarrollo del Parque Bajío Michoacán se dio inicio a una nueva etapa en la consolidación de un corredor industrial y logístico en el estado, como parte de la estrategia para fortalecer la atracción de inversiones, generar empleo y promover el desarrollo regional, informó la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco).

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que este momento representa el paso de la planeación a la ejecución de una política industrial construida con visión territorial, social y productiva, alineada a las ventajas logísticas del estado.

Como parte de los alcances del Parque Bajío, se proyecta la generación de 27 mil empleos formales y especializados durante los próximos 10 años. Este crecimiento impactará directamente en la región Cuitzeo, ofreciendo oportunidades laborales a jóvenes egresados de carreras técnicas y profesionales.

“Este Polo de Desarrollo parte de una estrategia integral que conecta al puerto de Lázaro Cárdenas con el Bajío y el centro del país. Aquí estamos sentando las bases de un corredor industrial moderno, competitivo y con impacto real para el bienestar de las familias michoacanas”, afirmó.

El Parque Bajío cuenta con una ubicación estratégica y condiciones logísticas que lo convierten en un nodo clave del sistema productivo estatal, al integrarse con infraestructura carretera, ferroviaria, energética y de servicios, así como con proyectos complementarios que fortalecen la conectividad regional.

Finalmente, el secretario reiteró que este espacio forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la atracción de inversiones, fortalecer el tejido productivo local y detonar un crecimiento económico ordenado y con sentido social que beneficie a las y los michoacanos.