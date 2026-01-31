Morelia, Michoacán, 31 de enero de 2026.- Con el objetivo de promover la igualdad, la justicia y el pleno acceso a los derechos humanos, la Secretaría del Bienestar (Sedebi) llevó a cabo la jornada “Bodas de la Diversidad Sexual y Reconocimientos al Cambio de Identidad de Género. Un legado de lucha y resistencia”, orientada a garantizar el derecho a la identidad y a la conformación de familias libres de discriminación.

En una ceremonia realizada en el Centro Cultural Clavijero, se celebraron ocho matrimonios igualitarios y se concretaron 11 reconocimientos de cambio de identidad de género, en beneficio de personas provenientes de los municipios de Morelia, Huandacareo, Chucándiro, Uruapan, Buenavista, Tarímbaro y La Piedad, así como de los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro y Guerrero.

“No solo se trata de celebrar bodas o reconocimientos legales; sino también de celebrar la dignidad, historia y resistencia. Esta jornada tiene como objetivo regularizar el estado civil de personas LGBTTTIQ+ y reconocer su identidad, y por eso la nombramos como lo que es: un legado de lucha”, dijo Serna Hernández.

Recordó que este año se cumplen 10 años de la primera lucha legislativa en Michoacán por el Matrimonio Igualitario, y que en 2017 se conquistó el derecho al Reconocimiento de la Identidad de Género.

“Seguiremos construyendo políticas públicas que coloquen al bienestar como un derecho humano y una herramienta de transformación social. Y a quienes hoy viven exclusión o rechazo por su disidencia sexogenérica, les digo con firmeza y con compromiso: ‘no están solas, solos ni solxs’”, señaló.

En el evento realizado en el Centro Cultural Clavijero se contó con la asistencia de la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Solís, del director del Registro Civil, Noel García Cancino, así de diversos representantes de colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+ en Michoacán.