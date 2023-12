México |”El Patrón”, coordinar del ataque contra Ciro Gómez Leyva, le fue negada la libertad condicional en EE.UU.

Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, acusado de ser el coordinador del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre de 2022, le fue negada la libertad condicional y seguirá recluido hasta que se efectúe su juicio en los Estados Unidos en enero del 2024.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la juez de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de California, Estados Unidos consideró los argumentos presentados por el Ministerio Público de la Federación (MPF) y por ello se le negó la libertad condicional a “El Patrón”.

No obstante, el juicio en su contra se aplazó hasta enero del año entrante, pero es acusado de Fraude Migratorio, delito federal, no por el caso en contra del periodista, su detención y juicio no fueron efectuados por esta última razón.

La FGR sigue el caso a través de su Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías (CAIA) y de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

En el juicio efectuado el día hoy a las 11 de la mañana, Armando Escárcega iba a ofrecer a las autoridades norteamericanas pagar una fianza de 25 mil dólares para poder defenderse fuera de prisión, según información del propio periodista Ciro Gómez Leyva.

Escárcega Valdez fue detenido por autoridades estadounidenses en la ciudad de Delano, California el pasado 16 de octubre del presente año.